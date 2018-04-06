В Єврокомісії заявили, що не підтримають "Північний потік-2"

П'ятниця, 06 квітня 2018, 13:55

Проект будівництва газопроводу "Північний потік-2", який Росія планує прокласти в обхід території України, не сприяє диверсифікації поставок газу до Європи, і не буде підтриманий Європейською комісією.

Про це під час брифінгу в Міністерстві енергетики заявив генеральний директор Директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі, повідомляє УНІАН.

"Наша позиція чітка: ми вважаємо, що "Північний потік-2" не сприяє диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу... Він не буде підтриманий з боку ЄС", - сказав він.

За словами Рісторі, якщо "Північний потік-2" буде збудований, його робота порушуватиме принципи прозорості, недискримінаційності і вільного доступу європейських споживачів до джерел енергоносіїв.

Нагадаємо, 27 березня, стало відомо, що Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

5 квітня свій дозвіл на побудову газопроводу у винятковій економічній зоні надала Фінляндія.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.