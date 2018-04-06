Уряд Німеччини стежить за справою кримського політв’язня Балуха

П'ятниця, 06 квітня 2018, 18:28

Уряд Німеччини стежить за справою засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха.

Про це в п'ятницю, 6 квітня, у відповідь на запит DW повідомила прес-служба уряду ФРН.

У відповіді йдеться про те, що федеральний уряд, як сторона так званого "нормандського формату", працює від червня 2014 року над розв'язанням конфлікту в Україні. Важлива увага, зокрема, приділяється виконанню Мінських угод.

Також федеральний уряд докладає зусиль для звільнення українських політв'язнів у Росії, зокрема Олега Сенцова.

"Справа Володимира Балуха також відома федеральному урядові", - зазначено в листі прес-служби уряду Німеччини.

4 серпня 2017 року Роздольненський суд анексованого Криму засудив до позбавлення волі на три роки і сім місяців українця Володимира Балуха, який вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

4 березня цього року "Верховний суд" Криму зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців. 9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Адвокат Балуха повідомила, що його стан здоров’я погіршується, але наміру припиняти голодування він не має.