Правительство Германии следит за делом крымского политзаключенного Балуха

Пятница, 06 апреля 2018, 18:28

Правительство Германии следит за делом осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом в пятницу, 6 апреля, в ответ на запрос DW сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

В ответе говорится, что федеральное правительство, как сторона так называемого "нормандского формата", работает от июня 2014 года над решением конфликта в Украине. Важное внимание, в частности, уделяется выполнению Минских соглашений.

Также федеральное правительство прилагает усилия для освобождения украинских политзаключенных в России, в частности Олега Сенцова.

"Дело Владимира Балуха также известное федеральному правительству", - говорится в письме пресс-службы правительства Германии.

4 августа 2017 года Раздольненский суд аннексированного Крыма приговорил к лишению свободы на три года и семь месяцев украинца Владимира Балуха, который вывесил на своем доме в селе Серебрянка украинский флаг, а также прикрепил табличку "улица Героев Небесной Сотни". Балуха обвинили в якобы незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

4 марта этого года "Верховный суд" Крыма уменьшил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев. 9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

Адвокат Балуха сообщила, что его состояние здоровья ухудшается, но намерения прекращать голодовку у него нет.