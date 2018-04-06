Найти
АКТУАЛЬНО

В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля

Ryanair откроет рейс Киев-Берлин и начнет полеты на два месяца раньше

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

США ввели санкции против российских олигархов и топ-чиновников

Бывший глава Каталонии вышел на свободу из немецкой тюрьмы

МИД РФ о погибших животных Скрипаля: уничтожили важных свидетелей

"Вы еще пожалеете": РФ и Британия обменялись обвинениями в ООН






Правительство Германии следит за делом крымского политзаключенного Балуха

Пятница, 06 апреля 2018, 18:28
Версия для печати Комментарии

Правительство Германии следит за делом осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом в пятницу, 6 апреля, в ответ на запрос DW сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

В ответе говорится, что федеральное правительство, как сторона так называемого "нормандского формата", работает от июня 2014 года над решением конфликта в Украине. Важное внимание, в частности, уделяется выполнению Минских соглашений.

Также федеральное правительство прилагает усилия для освобождения украинских политзаключенных в России, в частности Олега Сенцова.

"Дело Владимира Балуха также известное федеральному правительству", - говорится в письме пресс-службы правительства Германии.

4 августа 2017 года Раздольненский суд аннексированного Крыма приговорил к лишению свободы на три года и семь месяцев украинца Владимира Балуха, который вывесил на своем доме в селе Серебрянка украинский флаг, а также прикрепил табличку "улица Героев Небесной Сотни". Балуха обвинили в якобы незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

4 марта этого года "Верховный суд" Крыма уменьшил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев. 9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

Адвокат Балуха сообщила, что его состояние здоровья ухудшается, но намерения прекращать голодовку у него нет.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:51
В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля
19:10
Великобритания отказала в выдаче визы племяннице Скрипаля - BBC
18:57
В Риме полиция взяла на службу бездомную собаку
18:28
Правительство Германии следит за делом крымского политзаключенного Балуха
18:07
Порошенко ожидает, что ЕС усилит санкции против кремлевской верхушки
18:04
Евродепутат раскритиковал ВР за е-декларации активистов: мы ожидали другого
17:44
Ryanair откроет рейс Киев-Берлин и начнет полеты на два месяца раньше
17:28
В Турции арестовали подозреваемого в организации убийства посла РФ
17:00
В ЕС призвали улучшить закон о нацбезопасности в соответствии с европейскими принципами
16:42
Олигархи РФ попали под санкции из-за враждебных действий их правительства – США
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Борис Зайцев, для Европейской правды

Перезагрузка Словакии: почему отставка премьера не остановила протесты

Первая апрельская акция "За порядочную Словакию" показала, что протестный потенциал не снижается. Политический кризис не удалось решить одной лишь отставкой главы правительства. Общество считает этот шаг косметическим и требует более глубокого очищения государства (укр.)

Артьом Георганов, для Европейской правды

Маленький сербский блеф: зачем Белграду обострение конфликта с Косовом

Сербский избиратель не хочет видеть возможный компромисс по Косову как очередную капитуляцию, сербам хочется в кои-то веки достигнуть чего-то, действуя с решительных позиций. Ради этого Белград ужесточает свою риторику и проводит военные маневры на границах Косова.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  