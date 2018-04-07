МЗС РФ обіцяє жорстку відповідь на нові санкції США

Субота, 07 квітня 2018, 10:13

В міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли жорстко відповісти на нові санкції США.

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ.

"Зрозуміло, ми не залишимо нинішній і будь-який новий антиросійський випад без жорсткої відповіді. Однак, перш за все, хотіли б порадити Вашингтону швидше позбутися ілюзій, що з нами можна розмовляти мовою санкцій" - наголосили в МЗС РФ.

У відомстві відзначили, що "ніякі заходи тиску не згорнуть Росію з обраного курсу".

"Вони лише демонструють нездатність США домогтися поставлених цілей і консолідують російське суспільство" - йдеться у заяві.

Москва заявляє, що "безупинним використанням санкцій, у тому числі для усунення подібними адміністративними методами конкурентів на закордонних ринках, Вашингтон фактично записав себе в супротивники ринкової економіки та вільної чесної конкуренції".

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.