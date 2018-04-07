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МИД РФ обещает жесткий ответ на новые санкции США

Суббота, 07 апреля 2018, 10:13
Версия для печати Комментарии

В министерстве иностранных дел России пообещали жестко ответить на новые санкции США.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Разумеется, мы не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы порекомендовать Вашингтону быстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций" - подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что "никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса".

"Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", - говорится в заявлении.

Москва заявляет, что "безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции".

Напомним, США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

К санкционного списка, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

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