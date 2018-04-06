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У Конгресі США представили проект про санкції проти РФ у справі Скрипаля

П'ятниця, 06 квітня 2018, 19:51
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Двоє американських конгресменів Хоакін Кастро і Майк Тернер представили законопроект про санкції проти РФ у відповідь на отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії.

Про це повідомила прес-служба Кастро.

"Санкціонований російським урядом напад на Сергія і Юлію Скрипалів та офіцера Ніка Бейлі минулого місяця на британській землі порушив міжнародне право і вказує на зростаючу агресію Путіна та ігнорування міжнародних стандартів поведінки", - заявляють конгресмени Тернер та Кастро.

Політики переконують, що Сполучені Штати повинні підтримати Велику Британію та міжнародних партнерів, продемонструвавши рішучу відповідь на дії РФ.

"Саме тому ми представили двопартійний Акт про підтримку Британії проти порушень Росії, який зміцнює прихильність США до Великої Британії і НАТО, караючи тих, хто несе відповідальність за напад у Солсбері, і прагне стримати будь-кого, хто здійснить подібні напади в майбутньому від імені уряду Росії", - зазначають конгресмени.

Цей законопроект, повідомляють Кастро і Тернер, також націлений на російські фінансові інститути, "поки Путін не припинить свою практику вбивства експатріантів і дисидентів за межами Росії".

У п’ятницю США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

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