У Стамбулі танкер, що прямував в Україну, врізався в особняк на березі Босфору

Субота, 07 квітня 2018, 17:55

фото

У Стамбулі танкер врізався в історичний особняк на березі Босфору через несправність рульового обладнання.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

225-метровий танкер врізався в особняк близько 16.00 7 квітня. Як повідомляє Daily Sabah, судно прямувало з Єгипту до України.

Внаслідок інциденту рух протокою зупинили в обидва напрямки.

На місце події відправили судно берегової охорони і буксирні судна, які відтягли танкер Vitaspirit, що йшов під мальтійським прапором" до берега.

Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється, однак на кадрах з місця події можна помітити значні пошкодження, завдані історичному приморському особняку, розташованому під мостом Фатіх Султан Мехмет, що поєднує азійську і європейську частини Стамбула.

Особняк Хекімбаші Саліх Ефенді збудований на березі Босфорської протоки у 18 столітті і використовувався для проведення весіль та концертів.