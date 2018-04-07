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У Стамбулі танкер, що прямував в Україну, врізався в особняк на березі Босфору

Субота, 07 квітня 2018, 17:55
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У Стамбулі танкер врізався в історичний особняк на березі Босфору через несправність рульового обладнання.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

225-метровий танкер врізався в особняк близько 16.00 7 квітня. Як повідомляє Daily Sabah, судно прямувало з Єгипту до України.

 
 

Внаслідок інциденту рух протокою зупинили в обидва напрямки.

На місце події відправили судно берегової охорони і буксирні судна, які відтягли танкер Vitaspirit, що йшов під мальтійським прапором" до берега.

Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється, однак на кадрах з місця події можна помітити значні пошкодження, завдані історичному приморському особняку, розташованому під мостом Фатіх Султан Мехмет, що поєднує азійську і європейську частини Стамбула.

 

Особняк Хекімбаші Саліх Ефенді збудований на березі Босфорської протоки у 18 столітті і використовувався для проведення весіль та концертів.

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