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В Стамбуле танкер, следовавший в Украину, врезался в особняк на берегу Босфора

Суббота, 07 апреля 2018, 17:55
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В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

225-метровый танкер врезался в особняк около 16.00 7 апреля. Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину.

 
 

В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.

На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом" к берегу.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места происшествия можно заметить значительные повреждения, причиненные историческом приморском особняке, расположенном под мостом Фатих Султан Мехмет, который соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула.

 

Особняк Хекімбаші Салих Эфенди построен на берегу Босфорского пролива в 18 веке и использовался для проведения свадеб и концертов.

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