Напад у Мюнстері: у підозрюваного вдома знайшли зброю

Неділя, 08 квітня 2018, 10:01

Під час обшуку в квартирі у чоловіка, який 7 квітня на вантажівці в'їхав в групу людей в німецькому місті Мюнстер, було знайдено автомат Калашникова.

Як повідомляє Bild, посилання на свої джерела в поліцію, озброєння було в нерабочому состоянии.

Нагадаємо, в суботу в центрі міста Мюнстер за заході Німеччини водій мікроавтобуса свідомо скоїв наїзд на людей. Чоловік, який в’їхав у натовп на мікроавтобусі, вбивши 3 і поранивши близько 20 людей, після цього застрелився у автомобілі.

Початкові повідомлення не виключали, що сталася терористична атака. Згодом низка німецьких ЗМІ з посиланням на джерела в поліції, повідомила, що слідство вважає, що інцидент не був терористичною атакою. Підозрюваний був німець, який до скоєння злочину виявляв схильність до самогубства.

Співробітники правоохоронних органів також оглянули автомобіль чоловіка, але не виявили там вибухи.