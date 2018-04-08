Нападение в Мюнстере: у подозреваемого дома нашли оружие

Воскресенье, 08 апреля 2018, 10:01

Во время обыска в квартире у мужчины, который 7 апреля на грузовике въехал в группу людей в немецком городе Мюнстер, был найдено автомат Калашникова.

Как сообщает Bild, ссылаясь на свои источники в полиции, оружие было в нерабочем состоянии.

Напомним, в субботу в центре города Мюнстер за западе Германии водитель микроавтобуса сознательно совершил наезд на людей. Мужчина, въехавший в толпу на микроавтобусе, убив 3 и ранив около 20 человек, застрелился в своем автомобиле.

Первоначальные сообщения не исключали, что произошла террористическая атака. Впоследствии ряд немецких СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщила, что следствие считает, что инцидент не был террористической атакой. Подозреваемый - немец, ранее проявлявший склонность к самоубийству.

Сотрудники правоохранительных органов также осмотрели автомобиль мужчины, но не обнаружили там взрычатки.