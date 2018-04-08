Сербський міністр: Косово забороняють обговорювати ідею розділу території

Неділя, 08 квітня 2018, 16:11

Глава МЗС Сербії Івіца Дачич впевнений, що Косово може погодиться поступитися частиною території взамін на її визнання Белградом.

Заяви міністра цитує сербський портал N1.

"Коли ми будемо відкрито обговорювати розділ Косово без наставника, Приштина вийде з власних інтересів і прийме цю пропозицію", - сказав Дачич. Він уточнив, що провідні держави не хочуть розглядати розділ Косово, оскільки вважають, що питання про Косово був закритий в 2008 році шляхом визнання незалежності.

За словами Дачич, етнічна ситуація в Косово відповідає пропозиції про розділення країни.

Припущення глави сербського МЗС вже спростував глава косовської дипломатії Беджет Пацолі. За його словами, Косово не розглядало і ніколи не буде розглядати пропозицію про зміну її кордонів натомість на визнання їх незалежності.