Сербский министр: Косово запрещают обсуждать идею раздела территории

Воскресенье, 08 апреля 2018, 16:11

Глава МИД Сербии Ивица Дачич уверен, что Косово может согласится уступить часть территории взамен на ее признание Белградом.

Заявления министра цитирует сербский портал N1.

"Когда мы будем открыто обсуждать раздел Косово без наставника, Приштина выйдет из собственных интересов и примет это предложение", - сказал Дачич. Он уточнил, что ведущие державы не хотят рассматривать раздел Косово, поскольку считают, что вопрос о Косово был закрыт в 2008 году путем признания независимости.

По словам Дачича, этническая ситуация в Косово соответствует предложению о разделении страны.

Предположение главы сербского МИД уже опроверг глава косовской дипломатии Беджет Пацоли. По его словам, Косово не рассматривало и никогда не будет рассматривать предложение об изменении ее границ взамен на признание их независимости.