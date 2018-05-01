У Стамбулі затримали понад 50 осіб під час протестів у День праці

Стамбульська поліція у вівторок затримала понад 50 осіб і закрила доступ до кількох місць в день відзначення Дня праці.

Про це повідомляє AFP.

У Туреччині під час відзначення 1 травня традиційно відбуваються протистояння протестуючих та поліції, проте в останні роки влада забороняє доступ до основних місць для участі в акціях протесту.

У Стамбулі сьогодні вийшли на вулиці понад 26 тисяч поліцейських, які працюють за підтримки трьох вертольотів, 85 водометів та 67 бронетранспортерів.

фото - AFP

Центральна площа Таксім була повністю перекрита поліцією. Влада також заборонила доступ до головної торгової вулиці міста, пішохідного проспекту Істікляль, який в минулому був місцем акцій протесту.

Майже всі магазини були закриті на вулиці, і торговцям доведеться чекати до вечора, поки поліція дозволить людям прохід.

Протестувальники, які прагнули провести демонстрацію на Таксимі, маршируючи в бік площі, були затримані поліцією.

Загалом, в Стамбулі затримали 52 людини, їх завели в поліцейські автобуси для допиту.

Тим часом тисячі людей брали участь у офіційно санкціонованих заходах на честь 1 травня в Стамбульському районі Малтепе.