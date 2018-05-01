В Стамбуле задержали более 50 человек во время протестов в День труда
Стамбульская полиция во вторник задержала более 50 человек и закрыла доступ к нескольким местам в день празднования Дня труда.
Об этом сообщает AFP.
В Турции во время празднования 1 мая традиционно происходят противостояние протестующих и полиции, однако в последние годы власть запрещает доступ к основным мест для участия в акциях протеста.
В Стамбуле сегодня вышли на улицы более 26 000 полицейских, которые работают при поддержке трех вертолетов, 85 водометов и 67 бронетранспортеров.
Центральная площадь Таксим была полностью перекрыта полицией. Власти также запретили доступ к главной торговой улице города, пешеходному проспекту Истикляль, который в прошлом был местом акций протеста.
Почти все магазины были закрыты на улице, и торговцам придется ждать до вечера, пока полиция разрешит людям проход.
Протестующие, которые стремились провести демонстрацию на Таксиме, маршируя в сторону площади, были задержаны полицией.
В целом, в Стамбуле задержали 52 человека, их завели в полицейские автобусы для допроса.
Между тем тысячи людей участвовали в официально санкционированных мероприятиях в честь 1 мая в стамбульском районе Бешикташ.