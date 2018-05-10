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Україна висловила протест Греції через інцидент з членом "Новоросії" на церемонії 9 травня

Четвер, 10 травня 2018, 10:22

У грецьких Салоніках 9 травня під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, для покладання квітів було запрошено представника "Новоросії".

Про це повідомило консульство України в Салоніках.

"Під час церемонії покладання офіційними особами вінків біля монумента на російському секторі союзницького кладовища "Зейтенлік" службою протоколу периферії Центральної Македонії було запрошено представника "Новоросії" для покладання вінка. Особливе занепокоєння викликає те, що ця подія сталася під час відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала справжньою трагедією для українського народу, унаслідок якої загинуло близько 10 млн українців, і сьогодні, коли Україна знову потерпає від зовнішньої агресії", – йдеться у заяві.

Українська сторона чекає на пояснення від грецької влади щодо інциденту.

"Сподіваємося, що в даному випадку мова йде про крайню некомпетентність працівників задіяних служб, а не про черговий крок підтримки з боку грецьких посадових осіб незаконної окупації Росією Криму та ведення гібридної війни на Донбасі", – заявили в консульстві.

Як відомо, російська організація "Ветерани Новоросії" об'єднує людей, які брали участь у війні проти Україні на Донбасі.

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Греція Україна
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