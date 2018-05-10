Украина выразила протест Греции из-за инцидента с представителем "Новороссии" на церемонии 9 мая

В греческих Салониках 9 мая во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, для возложения цветов пригласили представителя "Новороссии".

Об этом сообщило консульство Украины в Салониках.

"Во время церемонии возложения официальными лицами венков у монумента в российском секторе союзнического кладбища "Зейтенлик" службой протокола периферии Центральной Македонии был приглашен представитель "Новороссии" для возложения венка. Особое беспокойство вызывает то, что это событие произошло во время празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала настоящей трагедией для украинского народа, в результате которой погибло около 10 млн украинцев, и сегодня, когда Украина опять страдает от внешней агрессии", - говорится в заявлении.

Украинская сторона ждет от греческих властей объяснений по поводу инцидента.

"Надеемся, что в данном случае речь идет о крайней некомпетентности работников задействованных служб, а не об очередном шаге поддержки со стороны греческих должностных лиц незаконной оккупации Россией Крыма и ведения гибридной войны в Донбассе", - заявили в консульстве.

Как известно, российская организация "Ветераны Новороссии" объединяет людей, которые участвовали в войне против Украины на Донбассе.