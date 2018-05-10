Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Иран нанес удар по позициям Израиля на спорной территории и получил ответ в Сирии

Суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию за украинские активы в Крыму

На трассе в Польше перевернулась цистерна с жидким шоколадом и заблокировала движение

В Польше открыли антимонопольное дело из-за финансирования "Северного потока-2"






Украина выразила протест Греции из-за инцидента с представителем "Новороссии" на церемонии 9 мая

Четверг, 10 мая 2018, 10:22

В греческих Салониках 9 мая во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, для возложения цветов пригласили представителя "Новороссии".

Об этом сообщило консульство Украины в Салониках.

"Во время церемонии возложения официальными лицами венков у монумента в российском секторе союзнического кладбища "Зейтенлик" службой протокола периферии Центральной Македонии был приглашен представитель "Новороссии" для возложения венка. Особое беспокойство вызывает то, что это событие произошло во время празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала настоящей трагедией для украинского народа, в результате которой погибло около 10 млн украинцев, и сегодня, когда Украина опять страдает от внешней агрессии", - говорится в заявлении.

Украинская сторона ждет от греческих властей объяснений по поводу инцидента.

"Надеемся, что в данном случае речь идет о крайней некомпетентности работников задействованных служб, а не об очередном шаге поддержки со стороны греческих должностных лиц незаконной оккупации Россией Крыма и ведения гибридной войны в Донбассе", - заявили в консульстве.

Как известно, российская организация "Ветераны Новороссии" объединяет людей, которые участвовали в войне против Украины на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция Украина
powered by lun.ua
Читайте также
В Братиславе открыто представительство "Новороссии". Власти открещиваются
Бильдт: Россия может использовать регулярные войска для отделения "Новороссии"
Греция не уступит Турции своей территории – премьер
В Беларуси посадили боевика, который обстреливал украинцев на Донбассе
В Молдове осудили восемь человек за участие в конфликте на Донбассе