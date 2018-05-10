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Саудівська Аравія погрожує створити ядерну зброю

Четвер, 10 травня 2018, 10:40

Ер-Ріяд почне розробляти ядерну зброю, якщо Тегеран відновить свою ядерну програму,

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр в інтерв'ю CNN.

"Ми зробимо все, щоб захистити наш народ. Ми заявили дуже ясно, що якщо Іран отримає ядерний потенціал, ми зробимо все можливе, щоб зробити те ж саме", - сказав він.

Глава МЗС похвалив рішення президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном. Він додав, що в угоди є недоліки, зокрема в ній нічого немає про ракетну програму Ірану і підтримку тероризму.

"Ми вважаємо, що ядерна угода була помилковою", - зазначив міністр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном. ЄС заявив, що залишається відданим ядерній угоді з Іраном і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.

Президент Ірану Хасан Рухані пригрозив відновити збагачення урану у більших, ніж до цього, масштабах, якщо ядерна угода провалиться.

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США Іран санкції
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