Саудовская Аравия угрожает создать ядерное оружие

Эр-Рияд начнет разрабатывать ядерное оружие, если Тегеран возобновит свою ядерную программу,

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью CNN.

"Мы сделаем все, чтобы защитить наш народ. Мы заявили очень ясно, что если Иран получит ядерный потенциал, мы сделаем все возможное, чтобы сделать то же самое", - сказал он.

Глава МИД похвалил решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Он добавил, что в соглашения есть недостатки, в частности, в нем ничего нет о ракетной программе Ирана и поддержке терроризма.

"Мы считаем, что ядерное соглашение было ошибочным", - отметил министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. ЕС заявил, что остается преданным соглашению с Ираном и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил восстановить обогащение урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерная сделка провалится.