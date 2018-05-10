Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Иран нанес удар по позициям Израиля на спорной территории и получил ответ в Сирии

Суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию за украинские активы в Крыму

На трассе в Польше перевернулась цистерна с жидким шоколадом и заблокировала движение

В Польше открыли антимонопольное дело из-за финансирования "Северного потока-2"






Саудовская Аравия угрожает создать ядерное оружие

Четверг, 10 мая 2018, 10:40

Эр-Рияд начнет разрабатывать ядерное оружие, если Тегеран возобновит свою ядерную программу,

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью CNN.

"Мы сделаем все, чтобы защитить наш народ. Мы заявили очень ясно, что если Иран получит ядерный потенциал, мы сделаем все возможное, чтобы сделать то же самое", - сказал он.

Глава МИД похвалил решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Он добавил, что в соглашения есть недостатки, в частности, в нем ничего нет о ракетной программе Ирана и поддержке терроризма.

"Мы считаем, что ядерное соглашение было ошибочным", - отметил министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. ЕС заявил, что остается преданным соглашению с Ираном и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил восстановить обогащение урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерная сделка провалится.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Иран санкции
powered by lun.ua
Читайте также
Иран нанес удар по позициям Израиля на спорной территории и получил ответ в Сирии
Меркель ожидает от ЕС единства после решения Трампа в отношении Ирана
В парламенте Ирана сожгли флаг США за решение Трампа
Франция, Британия и Германия призвали Иран и далее выполнять ядерное соглашение
В ООН глубоко обеспокоены выходом США из ядерной сделки с Ираном