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В Іспанії розбився легкомоторний літак, троє загиблих

Неділя, 13 травня 2018, 09:56

В іспанській провінції Таррагона розбився легкомоторний літак. В аварії загинули троє людей.

Про це повідомляє El Pais.

Літак вилетів з аеропорту міста Кашкайш у Португалії та прямував в аеропорт Реус у Таррагоні. Він впав між містами Вінебре і Фліш.

 

За попередніми даними, причиною авіакатастрофи могла стати погана погода та низька видимість.

На місці авіакатастрофи спалахнула пожежа площею близько 150 квадратних метрів, проте пожежники швидко загасили вогонь.

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Іспанія інциденти
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