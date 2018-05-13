В Іспанії розбився легкомоторний літак, троє загиблих
Неділя, 13 травня 2018, 09:56
В іспанській провінції Таррагона розбився легкомоторний літак. В аварії загинули троє людей.
Про це повідомляє El Pais.
Літак вилетів з аеропорту міста Кашкайш у Португалії та прямував в аеропорт Реус у Таррагоні. Він впав між містами Вінебре і Фліш.
За попередніми даними, причиною авіакатастрофи могла стати погана погода та низька видимість.
На місці авіакатастрофи спалахнула пожежа площею близько 150 квадратних метрів, проте пожежники швидко загасили вогонь.
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