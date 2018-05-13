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В Испании разбился легкомоторный самолет, трое погибших

Воскресенье, 13 мая 2018, 09:56

В испанской провинции Таррагона разбился легкомоторный самолет. В аварии погибли три человека.

Об этом сообщает El Pais.

Самолет вылетел из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялся в аэропорт Реус в Таррагоне. Он упал между городами Винебре и Флиш.

 

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать плохая погода и низкая видимость.

На месте авиакатастрофы вспыхнул пожар площадью около 150 квадратных метров, однако пожарные быстро потушили огонь.

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