У Польщі знайшли тіла двох гірників, які загинули в результаті землетрусу

Польські рятувальники знайшли тіла двох гірників, які загинули в результаті підземного поштовху на шахті "Софіївка" в Ястшембе-Здруй, що в Сілезькому воєводстві.

Про це повідомляє RMF24.

Тіла гірників виявили в затопленій шахті, звідки останні кілька днів відкачували воду. Раніше в тому місці були зафіксовані сигнали від передавачів в лампах шахтарів.

Таким чином, число жертв в результаті землетрусу на шахті зросла до чотирьох. Тривають пошуки ще одного гірника.

У рятувальній операції, яка стала однією з найскладніших в історії Ястемжської вугільної компанії, задіяні близько 1 тисячі осіб.

Пошуки ускладнюють високий рівень метану і ґрунтових вод. Крім того, ефективність робіт зменшилася через велику кількість шламу, виявленого в воді.

Нагадаємо, поштовх на шахті стався 5 травня на глибині 900 метрів. В цей час на шахті працювали близько 250 чоловік, в зоні поштовху - 11 осіб, чотирьох з яких евакуювали.