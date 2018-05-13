В Польше нашли тела двух горняков, погибших в результате землетрясения

Польские спасатели обнаружили тела двух погибших в результате толчка на шахте "Софиевка" в Ястшембе-Здруй, что в Силезском воеводстве.

Об этом сообщает RMF24.

Тела горняков обнаружили в затопленной шахте, откуда последние несколько дней откачивали воду. Ранее в том месте были зафиксированы сигналы от передатчиков в лампах шахтеров.

Таким образом, число жертв в результате землетрясения на шахте выросло до четырех. Продолжаются поиски еще одного горняка.

В спасательной операции, которая стала одной из самых сложных в истории Ястемжской угольной компании, задействованы около 1 тысячи человек.

Поиски осложняют высокий уровень метана и грунтовых вод. Кроме того, эффективность работ уменьшилась из-за толстого шлама, обнаруженного в воде.

Напомним, толчок на шахте произошел 5 мая на глубине 900 метров. В это время на шахте работали около 250 человек, в зоне толчка - 11 человек, четырех из которых эвакуировали.