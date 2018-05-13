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Lamborghini, подарований Папі Римському, продали на аукціоні за 715 тисяч євро

Неділя, 13 травня 2018, 14:38

Суперкар Lamborghini Huracan, подарований Папі Римському Франциску, був проданий за 715 тисяч євро на аукціоні в Монако.

Про це повідомляє ANSA.

Вартість автомобіля з автографом понтифіка на капоті майже в чотири рази перевищила ринкову для подібних машин.

Отримані від продажу кошти будуть спрямовані на чотири благодійні проекти, в тому числі на відновлення будинків і християнських церков на Ніневійських рівнинах в Іраку.

 

Серед інших проектів, які будуть фінансуватися Папою, допомога жінкам, які постраждали від торгівлі людьми та проституції, і фінансування двох італійських об'єднань, що діють в Африці.

Італійський автовиробник суперкарів Lamborghini подарував Папі Римському спортивний автомобіль в листопаді 2017 року. Тоді ж понтифік вирішив віддати продати авто на аукціоні.

Папі Римському подарували персоналізовану модель Huracan білого кольору з золотими смугами на кузові і дзеркалах.

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