Lamborghini, подарований Папі Римському, продали на аукціоні за 715 тисяч євро

Суперкар Lamborghini Huracan, подарований Папі Римському Франциску, був проданий за 715 тисяч євро на аукціоні в Монако.

Про це повідомляє ANSA.

Вартість автомобіля з автографом понтифіка на капоті майже в чотири рази перевищила ринкову для подібних машин.

Отримані від продажу кошти будуть спрямовані на чотири благодійні проекти, в тому числі на відновлення будинків і християнських церков на Ніневійських рівнинах в Іраку.

Серед інших проектів, які будуть фінансуватися Папою, допомога жінкам, які постраждали від торгівлі людьми та проституції, і фінансування двох італійських об'єднань, що діють в Африці.

Італійський автовиробник суперкарів Lamborghini подарував Папі Римському спортивний автомобіль в листопаді 2017 року. Тоді ж понтифік вирішив віддати продати авто на аукціоні.

Папі Римському подарували персоналізовану модель Huracan білого кольору з золотими смугами на кузові і дзеркалах.