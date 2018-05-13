Подаренный Папе Римскому Lamborghini продали на аукционе за 715 тысяч евро

Суперкар Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан за 715 тысяч евро на аукционе в Монако.

Об этом сообщает ANSA.

Стоимость автомобиля с автографом понтифика на капоте почти в четыре раза превысила рыночную для подобных машин.

Полученные от продажи средства будут направлены на четыре благотворительных проекта, в том числе на восстановление домов и христианских церквей на Ниневийских равнинах в Ираке.

Среди других проектов, которые будут финансироваться Папой, помощь женщинам, пострадавшим от торговли людьми и проституции, и финансирование двух итальянских объединений, действующих в Африке.

Итальянский автопроизводитель суперкаров Lamborghini подарил Папе Римскому спортивный автомобиль в ноябре 2017 года. Тогда же понтифик решил отдать продать авто на аукционе.

Папе Римскому подарили персонализированную модель Huracan белого цвета с золотыми полосами на кузове и зеркалах.