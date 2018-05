Протесты из-за открытия посольства США в Иерусалиме: погибли уже 37 палестинцев

Во время акций протеста против открытия посольства США в Иерусалиме на административной границе Сектора Газа погибли уже 37 палестинцев.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные палестинского правительства.

"Количество палестинцев, погибших в столкновениях на границе Газы, возросло до 37", - говорится в сообщении.

#BREAKING Number of Palestinians killed in Gaza border clashes rises to 37: ministry