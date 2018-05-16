США встановили підозрюваного в одному з найбільших витоків даних в історії ЦРУ

Сполучені Штати встановили підозрюваного у витоку великого масиву даних Центру кіберрозвідки ЦРУ в 2017 році.

Про це повідомляє The Washington Post.

Підозрюваним є Джошуа Адам Шульт, який працював у групі ЦРУ із розробки комп'ютерного коду для розвідки за іноземними супротивниками. Його підозрюють у передачі секретної інформації сайту WikiLeaks.

7 березня минулого року сайт опублікував понад 8700 документів та файлів, що відкривають подробиці інструментарію американського кібершпигунства.

За інформацією WikiLeaks, матеріали були вилучені з "ізольованої мережі, що має високий рівень безпеки та розташована всередині центру ЦРУ з кіберрозвідки в Ленглі, штат Вірджинія".

Документи охоплюють безліч технічних питань, в тому числі йдеться про дискусію про те, як "розумні" телевізори перетворити на імпровізовані прилади для спостереження.

Відзначається, що незважаючи на довгі місяці розслідування, прокурори поки не змогли висунути звинувачення підозрюваному. На даний момент він перебуває у в'язниці Манхеттена у справах, які не пов'язані з викраденням інформації.

На думку нинішніх та колишніх розвідників, цей витік був одним із найбільших в історії ЦРУ, і таємні шпигунські методи тепер можуть бути використані проти Сполучених Штатів.