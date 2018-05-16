США установили подозреваемого в одной из крупнейших утечек данных в истории ЦРУ

Соединенные Штаты установили личность подозреваемого в утечке большого массива данных из Центра киберразведки ЦРУ в 2017 году.

Об этом сообщает The Washington Post.

Подозреваемым является Джошуа Адам Шульт, работавший в группе ЦРУ по разработке компьютерного кода для разведки за иностранным противниками. Его подозревают в передаче секретной информации сайту WikiLeaks.

7 марта прошлого года сайт опубликовал более 8700 документов и файлов, открывающих подробности инструментария американского кибершпионажа.

По информации WikiLeaks, материалы были изъяты из "изолированной сети, имеющей высокий уровень безопасности и расположенной внутри центра ЦРУ по киберразведке в Лэнгли, штат Вирджиния".

Документы охватывают множество технических вопросов, в том числе речь идет о дискуссии о том, как "умные" телевизоры превратить в импровизированные приборы для наблюдения.

Отмечается, что несмотря на долгие месяцы расследования, прокуроры пока не смогли предъявить обвинение подозреваемому. На данный момент он находится в тюрьме Манхэттена по делам, не связанным с похищением информации.

По мнению нынешних и бывших разведчиков, эта утечка была одной из самых крупных в истории ЦРУ, и тайные шпионские методы теперь могут быть использованы против Соединенных Штатов.