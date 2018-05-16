Кабінет Міністрів України схвалив добровільний внесок України до Ради Європи в сумі $400 тис.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є практика добровільних внесків до Ради Європи. Нам це дуже важливо для того, щоб перебити спроби Росії маніпулювати реформою Ради Європи і маніпулювати порядком денним Ради Європи", - заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

За його словами, Україна також працює з союзниками, щоб вони також зробили відповідні внески.

Влітку 2017 року РФ припинила платежі в бюджет РЄ, чим поставила під загрозу роботу Ради Європи. У Росії відповіли, що нове рішення щодо внеску РФ на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що готується до певних "жорстких дій" через відмову РФ платити. У Росії пригрозили виходом з Ради Європи після заяви Ягланда.

Хоч офіційно про це не йдеться, на практиці Україна збільшить внесок до Ради Європи, щоб компенсувати неплатежі Росії.

Як відомо, ПАРЄ затвердила резолюцію, що має зняти політичні санкції з РФ. Нині Москва не має права голосу у асамблеї.

В МЗС України заявили, що повернення російської делегації в ПАРЄ без виправлення міжнародно-правових порушень суперечить міжнародному праву.

Нагадаємо, від початку агресії РФ проти України триває криза у стосунках Росії та Ради Європи, вона є найбільш помітною у роботі ПАРЄ. Росія з 2014 року не бере або майже не бере участі у роботі асамблеї. Спершу росіяни не приїздили до Страсбурга через накладені на них політичні санкції, а від 2016 року – не подають перелік своєї делегації, щоби уникнути формального продовження санкцій.