Кабмин одобрил добровольный взнос Украины в Совет Европы

Кабинет министров Украины одобрил добровольный взнос Украины в Совет Европы в сумме $400 тыс.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть практика добровольных взносов в Совет Европы. Нам это очень важно, чтобы перебить попытки России манипулировать реформой Совета Европы и повесткой дня Совета Европы", - заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, Украина работает с союзниками, чтобы они также сделали соответствующие взносы.

Летом 2017 года РФ прекратила платежи в бюджет СЕ, чем поставила под угрозу работу Совета Европы. В России ответили, что новое решение относительно вклада РФ в 2018 году зависит от того, будет ли российская делегация полноценно участвовать в работе ПАСЕ.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готовится к определенным "жестким действиям" из-за отказа РФ платить. В России пригрозили выходом из Совета Европы после заявления Ягланда.

Как известно, ПАСЕ утвердила резолюцию, которая должна снять политические санкции с РФ. Сейчас Москва не имеет права голоса в ассамблее.

В МИД Украины заявили, что возвращение российской делегации в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений противоречит международному праву.

Напомним, с начала агрессии РФ против Украины продолжается кризис в отношениях России и Совета Европы, что наиболее заметно в работе ПАСЕ. Россия с 2014 года не участвует или почти не участвует в работе ассамблеи. Сначала россияне не приезжали в Страсбург через наложенные на них политические санкции, а с 2016 года - не подают перечень своей делегации, чтобы избежать формального продления санкций.