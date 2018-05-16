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Литва введе квоти на іноземних працівників через зростання міграції з України

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Литва введе квоти на іноземних працівників через зростання міграції з України

Середа, 16 травня 2018, 17:58

У зв'язку з інтенсивним зростанням масштабів імміграції з України уряд Литви вирішив встановити квоти для закордонних працівників на деякі професії.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Може початися процес витіснення з ринку праці наших громадян, оскільки це більш дешева робоча сила", - заявив після засідання уряду віце-канцлер Дейвідас Матульоніс.

Він зазначив, що зараз це питання найбільш актуальне через зростання кількості українських водіїв і будівельників.

У минулому році робочі візи або посвідки на проживання на підставі роботи були надані майже 34,5 тис. іноземців, з них близько 20 тис. - громадянам України.

Квоти не будуть діяти у відношенні фахівців з високою кваліфікацією.

За встановлення квот буде відповідати Міністерство соціального захисту та праці, також планується залучити експертів з Центру науково-дослідного моніторингу та аналізу. Конкретні пропозиції будуть висунуті до жовтня.

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