Литва введе квоти на іноземних працівників через зростання міграції з України

У зв'язку з інтенсивним зростанням масштабів імміграції з України уряд Литви вирішив встановити квоти для закордонних працівників на деякі професії.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Може початися процес витіснення з ринку праці наших громадян, оскільки це більш дешева робоча сила", - заявив після засідання уряду віце-канцлер Дейвідас Матульоніс.

Він зазначив, що зараз це питання найбільш актуальне через зростання кількості українських водіїв і будівельників.

У минулому році робочі візи або посвідки на проживання на підставі роботи були надані майже 34,5 тис. іноземців, з них близько 20 тис. - громадянам України.

Квоти не будуть діяти у відношенні фахівців з високою кваліфікацією.

За встановлення квот буде відповідати Міністерство соціального захисту та праці, також планується залучити експертів з Центру науково-дослідного моніторингу та аналізу. Конкретні пропозиції будуть висунуті до жовтня.