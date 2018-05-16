Литва введет квоты на иностранных работников из-за роста миграции из Украины

В связи с интенсивным ростом масштабов иммиграции из Украины правительство Литвы решило установить квоты для иностранных работников на некоторые профессии.

Об этом сообщает портал Delfi.

"Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила", - заявил после заседания правительства вице-канцлер Дейвидас Матульонис.

Он отметил, что сейчас этот вопрос наиболее актуален из-за роста количества украинских водителей и строителей.

В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцев, из них около 20 тыс. - гражданам Украины.

Квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией.

За установление квот будет отвечать Министерство социальной защиты и труда, также планируется привлечь экспертов из Центра научно-исследовательского мониторинга и анализа. Конкретные предложения будут выдвинуты до октября.