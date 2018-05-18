Німці вважають Росію більш надійним партнером, ніж США

Для 82% німців США за президентства Дональда Трампа не є надійним партнером в політичній сфері.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені телекомпанією ZDF, повідомляє Deutsche Welle.

Довіряють Америці Трампа лише 14% респондентів.

Дефіцит довіри особливо помітний на фоні ставлення німців до Росії і Китаю. Так Росію назвали надійним партнером 36% респондентів. Протилежної думки дотримуються 58% німців.

У відношенні до Китаю думки німців розділилися порівну: 43% вважають цю країну надійним партнером і рівно стільки ж - ненадійним.

Найбільшу довіру до Росії (61%) відчувають прихильники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Серед лівих Росії довіряють 45%, а не довіряють – 49%. Найбільший скепсис до Росії відчувають прихильники християнських партій (61%), СДПН (65%), Вільної демократичної партії (58%).

Крім того, як показало опитування, економічні санкції проти Росії, введені після анексії Криму і втручання на сході України, схвалюють 45% німців, в той час як 36% виступають за їх пом'якшення. Лише 14% респондентів виступають за посилення штрафних заходів проти Кремля.