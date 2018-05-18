Немцы считают Россию более надежным партнером, чем США

Для 82% немцев США при президентстве Дональда Трампа не является надежным партнером в политической сфере.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные телекомпанией ZDF, сообщает Deutsche Welle.

Доверяют Америке Трампа лишь 14% респондентов.

Дефицит доверия особенно заметен на фоне отношение немцев к России и Китаю. Так, Россию назвали надежным партнером 36% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 58% немцев.

В отношении Китая мысли немцев разделились поровну: 43% считают эту страну надежным партнером и ровно столько же - ненадежным.

Наибольшее доверие к России (61%) испытывают сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Среди левых России доверяют 45%, а не доверяют - 49%. Наибольший скепсис в России испытывают сторонники христианских партий (61%), СДПГ (65%), Свободной демократической партии (58%).

Кроме того, как показал опрос, экономические санкции против России, введенные после аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины, одобряют 45% немцев, в то время как 36% выступают за их смягчение. Лишь 14% респондентов выступают за усиление штрафных мер против Кремля.