У Німеччині невідомий відкрив вогонь по перехожих, є загиблі
Субота, 19 травня 2018, 17:20
У місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини невідомий влаштував хаотичну стрілянину по перехожих.
Про це повідомляє Spiegel Online.
Інцидент стався близько 14.30 в районі Фехінген поблизу одного з будинків.
В результаті стрілянини двоє людей загинули. Також у поліції повідомляють про кількох поранених.
Правоохоронцям вдалося затримати нападника на місці.
Мотиви нападника наразі невідомі.
На місці події працюють правоохоронці і представники місцевої влади.
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