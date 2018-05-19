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У Німеччині невідомий відкрив вогонь по перехожих, є загиблі

Субота, 19 травня 2018, 17:20

У місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини невідомий влаштував хаотичну стрілянину по перехожих.

Про це повідомляє Spiegel Online.

Інцидент стався близько 14.30 в районі Фехінген поблизу одного з будинків.

В результаті стрілянини двоє людей загинули. Також у поліції повідомляють про кількох поранених.

Правоохоронцям вдалося затримати нападника на місці.

Мотиви нападника наразі невідомі.

На місці події працюють правоохоронці і представники місцевої влади.

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Німеччина інциденти
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