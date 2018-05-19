У Німеччині невідомий відкрив вогонь по перехожих, є загиблі

У місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини невідомий влаштував хаотичну стрілянину по перехожих. Про це повідомляє Spiegel Online. Інцидент стався близько 14.30 в районі Фехінген поблизу одного з будинків. В результаті стрілянини двоє людей загинули. Також у поліції повідомляють про кількох поранених. Правоохоронцям вдалося затримати нападника на місці. Мотиви нападника наразі невідомі. На місці події працюють правоохоронці і представники місцевої влади.

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