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В Германии неизвестный открыл огонь по прохожим, есть погибшие

Суббота, 19 мая 2018, 17:20

В городе Саарбрюкен на юго-западе Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу по прохожим.

Об этом сообщает Spiegel Online.

Инцидент произошел около 14.30 в районе Фехинген вблизи одного из домов.

В результате стрельбы двое человек погибли. Также в полиции сообщают о нескольких раненых.

Правоохранителям удалось задержать нападавшего на месте.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

На месте происшествия работают правоохранители и представители местной власти.

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