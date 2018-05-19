В Германии неизвестный открыл огонь по прохожим, есть погибшие
Суббота, 19 мая 2018, 17:20
В городе Саарбрюкен на юго-западе Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу по прохожим.
Об этом сообщает Spiegel Online.
Инцидент произошел около 14.30 в районе Фехинген вблизи одного из домов.
В результате стрельбы двое человек погибли. Также в полиции сообщают о нескольких раненых.
Правоохранителям удалось задержать нападавшего на месте.
Мотивы нападавшего пока неизвестны.
На месте происшествия работают правоохранители и представители местной власти.
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