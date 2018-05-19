В Германии неизвестный открыл огонь по прохожим, есть погибшие

В городе Саарбрюкен на юго-западе Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу по прохожим.

Об этом сообщает Spiegel Online.

Инцидент произошел около 14.30 в районе Фехинген вблизи одного из домов.

В результате стрельбы двое человек погибли. Также в полиции сообщают о нескольких раненых.

Правоохранителям удалось задержать нападавшего на месте.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

На месте происшествия работают правоохранители и представители местной власти.