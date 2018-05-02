Cуд ЄС відхилив позов "Нафтогазу" щодо газопроводу OPAL

Загальний суд Європейського Союзу відхилив позов НАК "Нафтогаз України" проти Європейської комісії з вимогою скасувати рішення, яке дозволяє "Газпрому" збільшити використання потужностей газопроводу OPAL, яким газ надходить з "Північного потоку" на ринки Центральної Європи.

Про це свідчить опубліковане в базі документів ЄС розпорядження, передає Liga.net.

"Рішення Загального суду від 9 березня 2018 року - "Нафтогаз України" проти Єврокомісії, за клопотанням про анулювання рішення комісії від 28 жовтня 2016 року про перегляд умов звільнення трубопроводу OPAL від правил доступу третіх сторін і тарифного регулювання... Клопотання відхиляється як неприйнятне", - йдеться у документі.

У березні 2017 року "Нафтогаз" подав до Загального суду ЄС позов проти ЄК з вимогою скасувати рішення, що дозволяє "Газпрому" збільшити використання потужностей газопроводу OPAL і обсяги прокачування газу по Північному потоку.

"Нафтогаз" аргументував свій позов тим, що рішення було прийнято за межами повноважень комісії. У позові йшлося про те, що ухвалення даного рішення ЄК без консультацій з Україною порушує статтю 274 Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а також зобов'язання ЄС по Договору до Енергетичної хартії та Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

За даними "Нафтогазу", рішення Єврокомісії про надання "Газпрому" додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (при вже наявних 50%), яке дозволяє об'єднати потужності газопроводу "Північний потік" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат України як країни-транзитера в розмірі не менше 290-320 млн доларів на рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів газу в рік.

У грудні 2016 року компанія PGNiG Supply&Trading і Польща звернулися до Загального суду з позовами про скасування рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року.

Пізніше "Нафтогаз" звернувся до суду з клопотанням про залучення до справи, яке ініціювала PGNiG ST, в якості третьої сторони.

Німецький газопровід OPAL, побудований в 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу "Північний потік-1", який постачає газ із Росії в країни ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 кілометрів, а потужність – 36,5 мільярда кубометрів газу в рік.