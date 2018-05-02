Українська Bravo Airways запустила новий рейс до Туреччини
Середа, 2 травня 2018, 14:46
Українська авіакомпанія Bravo Airways почала чартерні рейси з аеропорту "Чернівці" в турецьку Анталію.
Про це передає ЦТС.
Усього на тиждень буде виконуватися п'ять рейсів трьох різних перевізників за цим маршрутом. Крім Bravo Airways, в Анталію літають українські авіакомпанії МАУ і Yanair.
Аеропорт також отримав офіційний запит від Bravo Airways на виконання польотів за маршрутом в Шарм-ель-Шейх (Єгипет). "Чернівці" ведуть переговори про подальшу співпрацю з українською Yanair і румунською Blue Air.
Як відомо, українці можуть літати до Туреччини за ID-картками.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.