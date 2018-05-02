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Українська Bravo Airways запустила новий рейс до Туреччини

Середа, 2 травня 2018, 14:46

Українська авіакомпанія Bravo Airways почала чартерні рейси з аеропорту "Чернівці" в турецьку Анталію. 

Про це передає ЦТС.

Усього на тиждень буде виконуватися п'ять рейсів трьох різних перевізників за цим маршрутом. Крім Bravo Airways, в Анталію літають українські авіакомпанії МАУ і Yanair.

Аеропорт також отримав офіційний запит від Bravo Airways на виконання польотів за маршрутом в Шарм-ель-Шейх (Єгипет). "Чернівці" ведуть переговори про подальшу співпрацю з українською Yanair і румунською Blue Air.

Як відомо, українці можуть літати до Туреччини за ID-картками.

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Туреччина Україна
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