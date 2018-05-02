Украинская Bravo Airways запустила новый рейс в Турцию
Среда, 2 мая 2018, 14:46
Украинская авиакомпания Bravo Airways начала чартерные рейсы из аэропорта "Черновцы" в турецкую Анталью.
Об этом передает ЦТС.
Всего в неделю будет выполняться пять рейсов трех разных перевозчиков по этому маршруту. Помимо Bravo Airways, в Анталью летают украинские авиакомпании МАУ и Yanair.
Аэропорт также получил официальный запрос от Bravo Airways на выполнение полетов по маршруту в Шарм-эль-Шейх (Египет). "Черновцы" ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской Yanair и румынском Blue Air.
Как известно, украинцы могут летать в Турцию по ID-картам.
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