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Украинская Bravo Airways запустила новый рейс в Турцию

Среда, 2 мая 2018, 14:46

Украинская авиакомпания Bravo Airways начала чартерные рейсы из аэропорта "Черновцы" в турецкую Анталью.

Об этом передает ЦТС.

Всего в неделю будет выполняться пять рейсов трех разных перевозчиков по этому маршруту. Помимо Bravo Airways, в Анталью летают украинские авиакомпании МАУ и Yanair.

Аэропорт также получил официальный запрос от Bravo Airways на выполнение полетов по маршруту в Шарм-эль-Шейх (Египет). "Черновцы" ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской Yanair и румынском Blue Air.

Как известно, украинцы могут летать в Турцию по ID-картам.

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Турция Украина
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