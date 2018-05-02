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Новая система безвиза: ЕС не будет требовать по 7 евро за поездку, разрешение будет действовать 3 года

Среда, 2 мая 2018, 18:01

Евросоюз меняет систему контроля на своих границах: граждане "безвизовых стран" для поездки в ЕС будут обязаны проходить платную "авторизацию" – передавать в ЕС свои данные.

Об этом говорится в статье "7 евро за безвиз: как и когда изменятся правила въезда в Шенген" на "Европейской правде".

Изменение правил безвизовго режима наступит с созданием Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) - работа над законопроектом по этому поводу ведется уже давно и вот сейчас наконец-то вышла на финишную прямую.

По этому проекту, обработка заявки на авторизацию будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Детям до 12 лет можно будет пройти авторизацию без уплаты сбора в 7 евро.

Систему планируют запустить с 2021 года, да и то лишь частично, только в аэропортах и морских портах. Причем в первые годы ее работы можно будет въезжать в ЕС без авторизации – автомобилем, автобусом или поездом.

Только через три года обязательная регистрация заработает также для тех украинцев, которые едут в Польшу и другие государства-соседи "по земле".

Напомним, ЕП подробно описывала проект ETIAS еще в 2016 году.

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Украина Безвиз Евросоюз
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