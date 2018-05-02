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США подвоять суму допомоги Україні у сфері кібербезпеки

Середа, 2 травня 2018, 19:58

Сполучені Штати подвоять розмір допомоги Україні в сфері кібербезпеки - з 5 до 10 мільйонів доларів.

Про це заявив заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл після зустрічі з президентом Петром Порошенком, передає УНІАН.

"Ми обговорили питання кібербезпеки. І я з гордістю можу оголосити, що ми подвоюємо розмір допомоги в цьому напрямку — зміцненні кібербезпеки — з 5 млн дол. до 10 млн", - сказав він.

Мітчелл додав, що обговорив з Порошенком і ситуацію на сході України.

"Я ще раз підкреслив нашу неухильну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. І я ще раз наголосив, що США надалі відкидають агресію Росії проти України, і висловив оцінку США тих зусиль, які робить президент і його команда у відстоюванні безпеки України", - підкреслив Мітчелл.

За його словами, обговорювалися також питання, що стосуються економічних та політичних реформ, зусилля в дотриманні рекомендацій Міжнародного валютного фонду.

Як відомо, оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.

У проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 200 млн доларів для посилення безпеки і оборони.

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США Україна
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