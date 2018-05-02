США удвоят сумму помощи Украине в сфере кибербезопасности

Соединенные Штаты удвоят размер помощи Украине в сфере кибербезопасности - с 5 до 10 миллионов долларов.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл после встречи с президентом Петром Порошенко, передает УНИАН.

"Мы обсудили вопросы кибербезопасности. И я с гордостью могу объявить, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении — укреплении кибербезопасности — с 5 млн долл. до 10 млн", - сказал он.

Митчелл добавил, что обсудил с Порошенко и ситуацию на востоке Украины.

"Я еще раз подчеркнул нашу неуклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. И я еще раз подчеркнул, что США в дальнейшем отвергают агрессию России против Украины, и выразил оценку США тех усилий, которые делает президент и его команда в отстаивании безопасности Украины", - подчеркнул Митчелл.

По его словам, обсуждались также вопросы, касающиеся экономических и политических реформ, усилия в соблюдении рекомендаций Международного валютного фонда.

Как известно, оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает выделение 350 миллионов долларов для оказания помощи Украине и меры по противостоянию российской агрессии.

В проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов для усиления безопасности и обороны.