Вокзал Марселя було евакуйовано через арешт підозрілого чеченця

Французька поліція в суботу евакуювала пасажирів вокзалу Марселя через затримання особи із підозрілим пристроєм.

Як уточнює TheLocal.fr, поліцейські затримали підозрілу особу, яка "мала на собі електрообладнання, яке може використовуватися для вибуху".

На дивну поведінку цієї людини поліції повідомив представник громадськості. На затриманому було знайдено електронне обладнання, а сам він відмовився назвати свої ім’я. У поліції уточнюють, що затриманий чоловік розмовляє російською мовою та назвався чеченцем.

Відразу після цього затримання пасажирів станція Gare Saint Charles у Марселі було евакуйовано, а рух потягів на деякий час було призупинено.

"То, що він мав на собі, - це не вибуховий пристрій, він не був небезпечним сам по собі, але це було електричне, електронне обладнання, яке можна було використовувати для вибухового пристрою", - заявив прокурор Ксавьє Тарабе.

Нагадаємо, тиждень тому в центрі Парижа уродженець Чечні Хамзат Азімов, який отримав французьке громадянство у 2010 році, напав з ножем на перехожих. В результаті нападу загинув 29-річний чоловік, ще чотири людини поранені.