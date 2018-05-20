Вокзал Марселя был эвакуирован из-за ареста подозрительного чеченца

Французская полиция в субботу эвакуировала пассажиров вокзала Марселя из-за задержания лица с подозрительным устройством.

Как уточняет TheLocal.fr , полицейские задержали подозрительную личность, которая "имела себе электрооборудование, которое может использоваться для взрыва".

На странное поведение этого человека полиции сообщил представитель общественности. На задержанном были обнаружены электронное оборудование, а сам он отказался назвать свое имя. В полиции уточняют, что задержанный мужчина говорит на русском языке и назвался чеченцем.

Сразу после этого задержания пассажиров станция Gare Saint Charles в Марселе были эвакуированы, а движение поездов на некоторое время было приостановлено.

"То, что он имел в себе, - это не взрывное устройство, оно не является опасным само по себе, но это электронное оборудование, которое можно было использовать для взрывного устройства", - заявил прокурор Ксавье Тараби.

Напомним, неделю назад в центре Парижа уроженец Чечни Хамзат Азимов, получивший французское гражданство в 2010 году, напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб 29-летний мужчина, еще четыре человека были ранены.