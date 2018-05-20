Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Іспанія продовжить контролювати Каталонію

Україна та Румунія домовилися про запуск потягу Чернівці-Сучава

Грецькі ультраправі побили мера міста Салоніки

Вокзал Марселя було евакуйовано через арешт підозрілого чеченця






Фінляндія скоротить пільги для колишніх депутатів

Неділя, 20 травня 2018, 14:30

Спікер парламенту Фінляндії Паула Рісікко і глави всіх фракцій, окрім "Справжніх фінів", вирішили відмовитися від системи адаптаційних пенсій.

Як повідомляє портал YLe, відповідний законопроект буде внесений на розгляд парламентаріїв найближчим часом.

На адаптаційну пенсію мають право пропрацювали не менше 7 років депутати парламенту, вперше обрані до 2011 року. Пенсія виплачується в тому випадку, якщо колишній депутат після завершення кар'єри в парламенті не може знайти роботу.

Адаптаційні пенсії раніше жорстко критикували через зайвої щедрості. У минулому році на їх виплату держава витратила 1,3 мільйона євро.

Проти таких витрат була спрямована громадська ініціатива, яка в січні зібрала 50 тисяч підписів, необхідних для того, щоб таку ініціативу розглянули в парламенті.

Пропонується замінити адаптаційну пенсію соціальною допомогою, які можуть отримувати екс-депутати, які не зуміли знайти собі нову роботу. Така допомога може виплачуватися їм не більше трьох років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читайте також
У Фінляндії пропонують тимчасово відмовитися від жіночої військової служби
Фінляндія спрощує працевлаштування іноземців через зростання економіки
У Фінляндії шукач притулку намагався вчинити самоспалення
Дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку-2" оскаржили в суді
Фінляндія пом'якшить політику возз'єднання родин біженців