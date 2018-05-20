Фінляндія скоротить пільги для колишніх депутатів

Спікер парламенту Фінляндії Паула Рісікко і глави всіх фракцій, окрім "Справжніх фінів", вирішили відмовитися від системи адаптаційних пенсій.

Як повідомляє портал YLe, відповідний законопроект буде внесений на розгляд парламентаріїв найближчим часом.

На адаптаційну пенсію мають право пропрацювали не менше 7 років депутати парламенту, вперше обрані до 2011 року. Пенсія виплачується в тому випадку, якщо колишній депутат після завершення кар'єри в парламенті не може знайти роботу.

Адаптаційні пенсії раніше жорстко критикували через зайвої щедрості. У минулому році на їх виплату держава витратила 1,3 мільйона євро.

Проти таких витрат була спрямована громадська ініціатива, яка в січні зібрала 50 тисяч підписів, необхідних для того, щоб таку ініціативу розглянули в парламенті.

Пропонується замінити адаптаційну пенсію соціальною допомогою, які можуть отримувати екс-депутати, які не зуміли знайти собі нову роботу. Така допомога може виплачуватися їм не більше трьох років.