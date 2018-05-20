Іспанія продовжить контролювати Каталонію

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой планує зберегти контроль центрального уряду над Каталонією.

Як пише El Pais, таке рішення стало відповіддю призначення до нового каталонського уряду ув'язнених та засланих політиків.

Коментуючи ці призначення, Рахой заявив, що відморва від прямого правління відбудеться після того, як політичну кризу в Каталонії буде остаточно вирішено. Нинішні призначення, які на думку Рахоя, загрожують збереженню політичної невизначеності в регіоні, свідчать про те, що до вирішення кризи ще далеко.

Рахой також додав, що такі кроки підтримують і соціалісти – політичні опоненти правлячої партії. А отже – щодо Каталонії у Мадриді присутній консенсус влади та опозиції.

Нагадаємо, 17 травня Кім Торра склав присягу голови уряду Каталонії, уникнувши при цьому згадки про короля і Конституцію Іспанії.

Однак згодом він проігнорував застереження Маріано Рахоя і включив до уряду двох ув’язнених політиків і двох політиків, які втекли за кордон. Присяга каталонського уряду була запланована на 23 травня.