Испания продолжит контролировать Каталонию

Премьер-министр Испании Мариано Рахой планирует сохранить контроль центрального правительства над Каталонии.

Как пишет El Pais, такое решение стало ответом назначения к новому каталонского правительства заключенных и ссыльных политиков.

Комментируя эти назначения, Рахой заявил, что видморва от прямого правления состоится после того, как политический кризис в Каталонии будет окончательно решен. Нынешние назначения, по мнению Рахоя, угрожающих сохранности политической неопределенности в регионе, свидетельствуют о том, что к решению кризиса еще далеко.

Рахой также добавил, что такие шаги поддерживают и социалисты - политические оппоненты правящей партии. А значит - по Каталонии в Мадриде присутствует консенсус власти и оппозиции.

Напомним, 17 мая Ким Торра принес присягу главы правительства Каталонии, избежав при этом упоминания о короле и Конституцию Испании.

Однако впоследствии он проигнорировал предостережения Мариано Рахоя и включил в правительство двух заключенных политиков и двух политиков, которые бежали за границу. Присяга каталонского правительства была запланирована на 23 мая.