РФ нав’язує світу образ України як занепалої держави – Климпуш-Цинцадзе

Росія намагається нав’язати світу бачення України як держави, що не склалася, корумпованої і фашистської.

Про це заявила віце-премֹ’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв’ю польському порталу Onet.

"Росія намагається нав'язати світові наратив про те, що Україна - це занепала, корумпована та фашистська держава. Це міфи, які лежать в основі цієї риторики", - зазначила вона.

За словами віце-прем’єра, правда полягає в тому, що Україна бореться з корупцією.

"Треба лише підкреслити один факт: чотири роки тому ми не мали антикорупційного законодавства, жодних інститутів, які боролись з такими патологіями, та освічених механізмів боротьби з ними. Все це вже існує або створюється", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що Росія дуже активна в багатьох європейських столицях.

"Я маю на увазі дезінформаційні кампанії, маніпулювання, пропаганду, ділову діяльність, наукові та дослідницькі центри або фінансування західних політичних партій. Після таких подій, як російське втручання на президентських виборах в США або спроба вбивства Сергія Скрипаля, ми повинні бити на сполох", - вважає віце-прем’єр.