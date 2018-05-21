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РФ навязывает миру образ Украины как государства в упадке – Климпуш-Цинцадзе

Понедельник, 21 мая 2018, 12:42

Россия пытается навязать миру видение Украины как государства не сложившегося, коррумпированного и фашистского.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью польскому порталу Onet.

"Россия пытается навязать миру нарратив о том, что Украина - это государство в состоянии упадка, коррумпированное и фашистское. Это мифы, которые лежат в основе этой риторики", - отметила она.

По словам вице-премьера, правда заключается в том, что Украина борется с коррупцией.

"Надо только подчеркнуть один факт: четыре года назад у нас не было антикоррупционного законодательства, никаких институтов, которые боролись бы с такими патологиями, и механизмов борьбы с ними. Все это уже существует или создается", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что Россия очень активна во многих европейских столицах.

"Я имею в виду дезинформационные кампании, манипулирование, пропаганду, деловую деятельность, научные и исследовательские центры или финансирование западных политических партий. После таких событий, как российское вмешательство в президентские выборы в США или попытка убийства Сергея Скрипаля, мы должны бить тревогу", - считает вице-премьер.

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