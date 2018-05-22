Війська Асада повністю контролюють Дамаск вперше з 2011 року

Сирійські урядові війська повністю взяли під контроль столицю Дамаск вперше з 2011 року.

Про це повідомляє сирійське державне агентство Sana.

"Підрозділи правоохоронних органів САР увійшли в квартал Хаджар Аль-Асвад на півдні Дамаска і встановили національний прапор", - йдеться в повідомленні.

Хаджар Аль-Асвад залишався останнім передмістям Дамаска, яке перебувало під контролем бойовиків "Ісламської держави".

Сирійські війська почали операцію зі звільнення південного передмістя Дамаска півтора місяці тому. В неділю частина бойовиків ІДІЛ та їхніх сімей відправились на схід до Сирійської пустелі.

Також повідомлялося, що бойовики підпалили адміністративні будівлі та транспортні засоби, щоб урядові сили не змогли захопити обладнання або документи.

Агентство Reuters відзначає, що антиурядові сили зараз головним чином контролюють лише дві великі території на північному заході і південному заході Сирії біля кордонів з Туреччиною та Йорданією.

ІДІЛ, яка в минулому році контролювала більшість долини річки Євфрат, тепер контролює лише дві оточені пустинні території на сході Сирії.