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Войска Асада полностью контролируют Дамаск впервые с 2011 года

Вторник, 22 мая 2018, 10:34

Сирийские правительственные войска полностью взяли под контроль столицу Дамаск впервые с 2011 года.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство Sana.

"Подразделения правоохранительных органов САР вошли в квартал Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска и установили национальный флаг", - говорится в сообщении.

 

Хаджар Аль-Асвад оставался последним пригородом Дамаска, находившимся под контролем боевиков "Исламского государства".

Сирийские войска начали операцию по освобождению южного пригорода Дамаска полтора месяца назад. В воскресенье часть боевиков ИГИЛ и их семей отправились на восток в Сирийскую пустыню.

Также сообщалось, что боевики подожгли административные здания и транспортные средства, чтобы правительственные силы не смогли захватить оборудование или документы.

Агентство Reuters отмечает, что антиправительственные силы сейчас главным образом контролируют лишь две обширные территории на северо-западе и юго-западе Сирии у границ с Турцией и Иорданией.

"Исламское государство", которое в прошлом году контролировало большую часть долины реки Евфрат, теперь контролирует лишь две пустынные территории на востоке Сирии.

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Сирия
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