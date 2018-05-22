Войска Асада полностью контролируют Дамаск впервые с 2011 года

Сирийские правительственные войска полностью взяли под контроль столицу Дамаск впервые с 2011 года.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство Sana.

"Подразделения правоохранительных органов САР вошли в квартал Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска и установили национальный флаг", - говорится в сообщении.

Хаджар Аль-Асвад оставался последним пригородом Дамаска, находившимся под контролем боевиков "Исламского государства".

Сирийские войска начали операцию по освобождению южного пригорода Дамаска полтора месяца назад. В воскресенье часть боевиков ИГИЛ и их семей отправились на восток в Сирийскую пустыню.

Также сообщалось, что боевики подожгли административные здания и транспортные средства, чтобы правительственные силы не смогли захватить оборудование или документы.

Агентство Reuters отмечает, что антиправительственные силы сейчас главным образом контролируют лишь две обширные территории на северо-западе и юго-западе Сирии у границ с Турцией и Иорданией.

"Исламское государство", которое в прошлом году контролировало большую часть долины реки Евфрат, теперь контролирует лишь две пустынные территории на востоке Сирии.